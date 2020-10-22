مصادر تكشف عن سبب غياب “العويس” عن مباراة الأهلي والوحدة!

أكدت مصادر أن حارس مرمى فريق كرة القدم الأول بالنادي الأهلي، محمد العويس، سيغيب عن مباراة فريقه أمام الوحدة، والتي ستقام مساء اليوم، ضمن منافسات الجولة الثانية من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
وأوضحت المصادر وفقًا لصحيفة “الرياضية”، أن العويس سيغيب رسميًا عن فريقه، بسبب الإصابة التي يعانيها في مفصل القدم.
وأشارت إلى أن لا صحة لغياب العويس لوجود خلافات مع إدارة الأهلي، حيثُ أنه تواجد في تدريبات الأول من أمس، ليجري اختبارات ميدانية، إلا أنه شعر بآلام وخرج ليكمل برنامجه العلاجي.
وتأكد عدم صحة الأنباء التي ترددت خلال الساعات الماضية، بشأن غياب اللاعب لوجود خلافات مع إدارة الأهلي، بعد التأكد من تواجد اللاعب في تدريبات الأول من أمس، ليجري اختبارات ميدانية، إلا أنه شعر بآلام وخرج ليكمل برنامجه العلاجي.