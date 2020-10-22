شاهد.. الملك فهد والأمير سلطان يتابعان مسرحية لطلاب مدارس الرياض قبل 39 عاماً.. والأمير نواف بن فيصل يعلق

نشر الأمير نواف بن فيصل مقطع فيديو لمشاركة الملك فهد بن عبد العزيز والأمير سلطان بن عبد العزيز في حفل مدارس الرياض قبل 39 عاماً.
وظهر في الفيديو حضور الملك فهد والأمير سلطان إحدى المسرحيات التي قدمها الطلاب بمناسبة زيارتهما للمدرسة، ولحظة سلام الأمير نواف عليهما، حيث كان وقتها عمره 6 سنوات.
وحظي الفيديو بتفاعل كبير من متابعي الأمير نواف عبر “تويتر”.
مولاي الملك
#فهد_بن_عبدالعزيز رحمه الله
سيدي الأمير
#سلطان_بن_عبدالعزيز رحمه الله
في حفل مدارس الرياض ١٤٠٣هـ وتشرفي بالسلام عليهم كان عمري ٦ او ٧ سنوات #نواف_بن_فيصل pic.twitter.com/IYu7knnD7J
— نواف بن فيصل (@nawafbinfaisal) October 22, 2020
وفق “أخبار 24”.