تعرّف على تفاصيل الشراكة بين “سدايا” وشركة “علي بابا” الصينية

وقعت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي “سدايا”، اليوم الخميس، مذكرة تفاهم مع شركة “علي بابا للحوسبة السحابية” الصينية، وذلك بهدف تأسيس شراكة استراتيجية لقيادة الابتكار في مدن المملكة الذكية باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي.
وتتيح الاتفاقية عمل كل من “سدايا” و”علي بابا” لتطوير الحلول الرقمية وتطبيقات الذكاء الاصطناعي في العديد من المجالات، مثل النقل والتخطيط الحضاري والسلامة والأمن والطاقة والتعليم والصحة، محققةً استفادة كبرى من منصات الذكاء الاصطناعي لـ”علي بابا”.
من جانبه، قال رئيس “سدايا”، الدكتور عبدالله الغامدي، إن رؤية المملكة 2030 تسعى لتحويل مدن المملكة إلى مدن ذكية، من خلال الاستفادة من تقنيات بيانات المدن، وإن تلك الاستراتيجية تسير على قدم وساق في الرياض. وفق “أخبار 24”.
وأوضح أن الشراكة مع “علي بابا” ستدعم تحول المدن السعودية من خلال تقنيات الذكاء الاصطناعي التي تسهم بشكل رئيسي في التنمية الاقتصادية المستدامة.
يُذكر أن المملكة قد وقعت، اليوم الخميس، 3 اتفاقيات استراتيجية مع شركاتIBM و”علي بابا” و”هواوي”، وذلك على هامش فعاليات اليوم الثاني من القمة.