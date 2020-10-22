أعلن برنامج “سكني” التابع لوزارة الإسكان عن ارتفاع نسب الحجوزات في مشاريع ضاحية الجوان إلى 71% من الوحدات السكنية في مشاريع الضاحية.
وأوضح أنّ ضاحية الجوان تشتمل على عدة مشاريع هي “شمس الديار – إسكان الرياض – عمائر الجوهرة – إشراق ليفينج – سرايا النرجس – ديار السعد – مرسية”.
وبين أنّ مشروع ديار السعد ومشروع سرايا النرجس الأعلى من حيث نسب الحجوزات للوحدات السكنية منذ بداية العام 2020 بنسبة بلغت 100%، يليهما مشروع شمس الديار بنسبة حجوزات 83%، ثم مشروع إشراق ليفنج بنسبة حجوزات 79%.
وتُعد الجوان أكبر الضواحي السكنية التابعة لوزارة الإسكان في شمال الرياض، وتمتد على مساحة إجمالية تقدر بنحو 11 مليون متر مربع، وينفذها برنامج “سكني” بالشراكة مع المطورين العقاريين لتوفير أكثر من 20 ألف وحدة سكنية، تتسع لأكثر من 100 ألف نسمة.
وفق “أخبار 24”.