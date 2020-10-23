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أخبار محلية > بالفيديو.. استشاري في طب النوم يكشف مسببات اضطراب النوم وطرق تعديل الساعة البيولوجية
23/10/2020   10:23 ص

بالفيديو.. استشاري في طب النوم يكشف مسببات اضطراب النوم وطرق تعديل الساعة البيولوجية

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كشف استشاري أمراض الصدرية وطب النوم أحمد باهمام، عن أسباب اضطراب النوم والعوامل المساعدة في تعديل الساعة البيولوجية.   

وأوضح، في حديثه لبرنامج “الراصد” على قناة “الإخبارية” أمس (الخميس)، أن جميع خلايا الجسم تتبع نظام الساعة البيولوجية، وإذا حدث خلط فيها تختلط بالتالي جميع وظائف الجسم.   

وأكد أنه لا توجد أدوية لتعديل الساعة البيولوجية، وأن الحل الوحيد هو المحافظة على النشاط الجسدي واتباع الغذاء الصحي، والابتعاد عن السهر.   

وأضاف أن الإضاءة الشديدة مثل الجوال والأجهزة اللوحية من أكثر الأسباب التي تساهم في اضطراب الساعة البيولوجية، لأنها تصدر ضوءاً أزرق قصير الموجة، والذي له مستقبلات خاصة بشبكية العين تؤثر على إفراز هرمون النوم.   وفق “أخبار 24”.

وبيّن أن الشخص الذي يُعتبر مصاباً بالأرق هو مَن يهيئ ظروف النوم من سكون وهدوء وبرودة مناسبة للغرفة، ولا يستطيع النوم، بينما من يتبع سلوكيات خاطئة مثل تناول المشروبات التي تحتوي على الكافيين ليلاً فمن الطبيعي ألا يستطيع النوم بسهولة.   

 

بالفيديو.. استشاري في طب النوم يكشف مسببات اضطراب النوم وطرق تعديل الساعة البيولوجية

أخبار محلية
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