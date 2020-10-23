بالفيديو.. هل ستضر مقاطعة السعوديين للمنتجات التركية المملكة بسبب المعاهدات الدولية؟.. مختص يجيب

قال عضو جمعية الاقتصاد السعودي سليمان العساف، إن الحملة الشعبية لمقاطعة المنتجات التركية لن تضر بأي معاهدات عالمية تدخل فيها المملكة؛ كون القرار يتسم بالطابع الشعبي وليس الرسمي.
وبين العساف في لقاء مع قناة “العربية”، أن الحكومة السعودية لم تتخذ قراراً سيادياً أو قانونياً أو رسمياً بشأن مقاطعة المنتجات التركية، متوقعاً أن تستمر الحملة حتى تقوم تركيا بتعديل مواقفها وسياساتها في المنطقة وسحب الإجراءات السيئة التي تقوم بها.
ولفت إلى أنه لا يوجد أي تأثير على الاقتصاد السعودي جراء تلك المقاطعة، لسهولة وجود بدائل للمنتجات التي تم مقاطعتها، حيث يمكن توفيرها بجودة مماثلة أو أعلى وتكلفة أقل من أسواق شمال أفريقيا أو شرق آسيا أو شرق أوروبا.
#نشرة_الرابعة | هل تضر المقاطعة الشعبية السعودية للمنتجات التركية بأي معاهدات عالمية؟ عضو جمعية الاقتصاد السعودي سليمان العساف يجيب pic.twitter.com/LRJABq6VCx
— العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) October 22, 2020
#نشرة_الرابعة | عضو جمعية الاقتصاد السعودي سليمان العساف: مقاطعة المنتجات التركية لن تؤثر على الاقتصاد السعودي pic.twitter.com/5RG9J4ugZb
— العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) October 22, 2020
وفق “أخبار 24”.