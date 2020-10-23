بالفيديو.. مطور مركبات: السيارات ذاتية القيادة ستطرح بالمملكة بعد 8 سنوات.. وهذه الفئة أول المُستفيدين

كشف شاب من مطوري المركبات ذاتية القيادة، عن إمكانية انتشار هذا النوع من المركبات داخل المملكة بعد 8 سنوات، بشرط تجهيز الطرق اللازمة لذلك.
وقال الشاب ناصر الخالدي، إن المركبات الجديدة بها أنظمة سلامة تساعد السائق داخلها على تفادي الأخطاء البشرية، وبينها أنظمة النقاط العمياء والرادار والبقاء في المسار ومراقبة السائق.
ولفت إلى أن تلك المركبات تحتاج إلى أشخاص يفهمون التقنيات الحديثة، موضحاً خلال مداخلة مع برنامج “الراصد” على قناة “الإخبارية”، أنه يمكن أن توجد بالمملكة خلال 8 إلى 10 سنوات مركبات حاصلة على رخصة القيادة. وفق “أخبار 24”.
وأشار إلى أن أولى الفئات المستفيدة من تلك المركبات هم ذوو الإعاقة والأشخاص فاقدو حاستي البصر والسمع، مبيناً أن السوق سيشهد خلال السنوات المقبلة طرح مركبات دون دواسة وقود أو عجلة قيادة.
فيديو | قريباً سيارات ذاتية القيادة .. ومطوّر: نحتاج إلى طرق ذكية #الراصد pic.twitter.com/ij1jJm3hhA
— الراصد (@alraasd) October 22, 2020