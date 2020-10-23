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أخبار محلية > “البيئة”: نعكف على خطة لإعادة تأهيل الغابات المتأثرة بالحريق في تنومة
23/10/2020   3:39 م

“البيئة”: نعكف على خطة لإعادة تأهيل الغابات المتأثرة بالحريق في تنومة

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أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة، اليوم (الجمعة)، عن خطة تعتزم تنفيذها لإعادة تأهيل الغابات المتأثرة بالحريق في محافظة تنومة.

وقالت الوزارة إن المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي يعكف على إعداد خطة لإعادة تأهيل مواقع الغابات المتأثرة بالحريق، وذلك ضمن إطار استراتيجية المراعي التي تعمل الوزارة على تنفيذها.

وتواصل فرق الدفاع المدني بالتعاون مع مختلف الجهات مكافحة الحريق الذي اندلع في جبل غلامة بمحافظة تنومة، والذي أسفر عن تدمير أشجار ونباتات به، فيما ينتظر أن تشارك اليوم طائرات فريق الدعم التابعة لشركة أرامكو في الرش المتتابع للمنطقة المتبقية من الحريق والتي تعذر الوصول إليها. وفق “أخبار 24”.

“البيئة”: نعكف على خطة لإعادة تأهيل الغابات المتأثرة بالحريق في تنومة

أخبار محلية
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