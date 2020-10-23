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اخبار رياضية > بالصور والفيديو.. الرائد يرفض الهزيمة ويخرج بتعادل في الوقت القاتل أمام الشباب
23/10/2020   11:25 م

بالصور والفيديو.. الرائد يرفض الهزيمة ويخرج بتعادل في الوقت القاتل أمام الشباب

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خيم التعادل الإيجابي على نتيجة مواجهة الشباب والرائد، بهدفين لكل فريق في لقاء ضمن منافسات الجولة الثانية لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وتقدم الرائد بالهدف الأول في الدقيقة 19 عن طريق خالد الداودي من ركلة جزاء.

وسجل بانيغا هدف التعادل لفريق الشباب في الدقيقة 38 من ركلة جزاء احتسبها الحكم بعد الرجوع لحكم الفيديو.

وجاء الهدف الثاني لفريق الشباب في الدقيقة 62 عن طريق اللاعب كريستيان جوانكا، لكن عوض خميس سجل هدف التعادل لفريق الرائد في الدقيقة 89.

وبتلك النتيجة رفع الشباب رصيده إلى 4 نقاط، وحصد الرائد أول نقطة له خلال مشوار الدوري هذا الموسم.

الشباب والرائد

الشباب والرائد

الشباب والرائد

الشباب والرائد

وفق “أخبار 24”.

بالصور والفيديو.. الرائد يرفض الهزيمة ويخرج بتعادل في الوقت القاتل أمام الشباب

اخبار رياضية
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