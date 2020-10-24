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أخبار محلية > بالفيديو.. طارق الحبيب: 3 أعراض لتعرّض الطفل للتحرش الجنسي
24/10/2020   8:12 ص

بالفيديو.. طارق الحبيب: 3 أعراض لتعرّض الطفل للتحرش الجنسي

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حدد استشاري الطب النفسي الدكتور طارق الحبيب، 3 أعراض ظاهرية تدل على تعرّض الطفل لتحرش جنسي، وحاجته للعلاج السريع.  

وبيّن الحبيب، أن تلك الأعراض هي رؤية الطفل للحدث باستمرار أمام عينيه، وميوله إلى تجنبه وعدم الحديث عن الواقعة أو المرور من نفس مكان وقوعها، إلى جانب القلق العالي.  

ولفت إلى أن علاج تلك الحالة يكون سلوكياً وأحياناً يجرى استخدام الأدوية، داعياً في مداخلة مع برنامج “يا هلا” على “روتانا خليجية”، الآباء والأمهات إلى الحفاظ على العلاقة الودية مع أطفالهم لتشجيعهم على ذكر ما يتعرضون له من مواقف غريبة ومخجلة، مع تدريبهم على المساحات المسموح بوصول الآخرين إليها من جسدهم. وفق “أخبار 24”. 

وشدد على أن التحرش الجنسي قد يحدث أحياناً من الوالد لولده أو ابنته، وقد تكون الأم ساذجة لا تفطن لهذا الأمر أو تفطن لكيفية التعامل معه.

 

بالفيديو.. طارق الحبيب: 3 أعراض لتعرّض الطفل للتحرش الجنسي

أخبار محلية
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