حقائق ومعلومات مثيرة عن جائزة نوبل.. تعرف عليها

تعد جائزة نوبل أرفع جائزة في العالم، وتُمنح للأشخاص في ستة مجالات هي الفيزياء والكيمياء والطب والأدب والاقتصاد والسلام، وقد مُنحت جائزة نوبل لأول مرة في عام 1901.
وزادت قيمة الجائزة بمرور الوقت، ففي حين حصل أول الفائزين بجائزة نوبل على 150 ألف كرونة سويدية، حصل الفائزون بها في عام 2017 على جائزة قدرها 9 ملايين كرونة سويدية.
وترك ألفريد نوبل معظم ممتلكاته، أكثر من 31 مليون كرونة سويدية، ليتم تحويلها إلى صندوق، واستثمارها في الأوراق المالية الآمنة، بهدف الاستفادة من عوائدها في تكريم المبدعين في المجالات المختلفة من خلال جائزة نوبل، حيث تُمنح الجائزة سنويًا من قبل الأكاديمية الملكية السويدية للعلوم والأكاديمية السويدية، ومعهد كارولنسكا ولجنة نوبل النرويجية.
ورصد موقع “جاكران جوش” الهندي، أبرز الحقائق المثيرة عن جائزة نوبل منها:
منحت 597 جائزة نوبل إلى 950 شخصًا بين عامي 1901 و2019، كما أن متوسط عمر جميع الحائزين على الجائزة من عام 1901 وحتى 2017، هو 60 عامًا.
وتعد الباكستانية ملالا يوسفزاي أصغر الحاصلين عن جائزة نوبل، حيث حصلت على جائزة نوبل للسلام عام 2014 عن عمر 17 عامًا، كما يعد الأمريكي جون بي جودنوف أكبر الحائزين على الجائزة، حيث حصل عليها في الكيمياء عام 2019، عن عمر يناهز 97 عامًا.
كما أن عالمة الفيزياء والكيمياء البولندية ماري كوري تعد المرأة الوحيدة التي حازت على جائزة نوبل مرتين، حيث حازت على جائزة نوبل في الفيزياء عام 1903، وجائزة نوبل في الكيمياء عام 1911، ويعد البريطاني فريدريك سانجر الشخص الوحيد الذي حصل على جائزة نوبل في الكيمياء مرتين، وذلك في عامي 1958 و1980. وفق “أخبار 24”.
وبلغ عدد النساء الحاصلات على جائزة نوبل 54 امرأة فقط، ومُنحت الجائزة في الكيمياء 111 مرة، إلى 184 شخصًا، وفي الطب 110 مرات لـ 219 شخصًا خلال الفترة بين 1901 و2019، كما أن أول جائزة نوبل للسلام ذهبت إلى السويسري هنري دونان مؤسس الصليب الأحمر، مناصفة مع الفرنسي فريدريك باسي، وذلك عام 1901.
كما تعد جائزة السلام هي الجائزة الوحيدة من نوبل، التي لا تُمنح في استوكهولم عاصمة السويد، وإنما في أوسلو، وذلك بحضور ملك النرويج، وتُمنح هذه الجائزة سنويًا في ذكرى وفاة ألفريد نوبل يوم 10 ديسمبر، حيث مُنحت الجائزة للسلام 100 مرة، إلى 134 شخصًا ومنظمة بين 1901 و2019، بما في ذلك 27 منظمة و107 أشخاص.