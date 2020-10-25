“المالية”: إقفال طرح شهر أكتوبر من برنامج الصكوك المحلية بالريال

أعلن المركز الوطني لإدارة الدين، التابع لوزارة المالية، الانتهاء من استقبال طلبات المستثمرين على إصداره المحلي لشهر أكتوبر 2020م، تحت برنامج صكوك حكومة المملكة بالريال السعودي، حيث تم تحديد حجم الإصدار بمبلغ إجمالي قدره 270 مليون ريال.
وأوضح المركز أن الإصدارات قسمت إلى شريحتين، حيث بلغت الشريحة الأولى 235 مليون ريال ليصبح الحجم النهائي للشريحة 782.8 مليون ريال لصكوك تُستحق في عام 2027 م. وفق “أخبار 24”.
فيما بلغت الشريحة الثانية 35 مليون ريال ليصبح الحجم النهائي للشريحة 7.6 مليار ريال لصكوك تُستحق في عام 2032 م.