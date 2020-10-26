تعيين الرميان رئيساً لمجلس إدارة “معادن”

أعلنت شركة التعدين العربية السعودية “معادن”، أن مجلس إدارتها في دورته الجديدة التي بدأت اعتبارا من أمس الأحد، ولمدة 3 سنوات، قرر في اجتماعه الأول، تعيين ياسر الرميان رئيساً لمجلس الإدارة، وتعيين عبدالعزيز الجربوع نائباً له.
وأبانت الشركة في بيان لها عبر “تداول”، أن مجلس الإدارة شكّل كلا من اللجان التالية: اللجنة التنفيذية، ولجنة السلامة والاستدامة، ولجنة الترشيحات والمكافآت، وعيَن أعضاءها، وفقاً لمهام وصلاحيات كل لجنة.
ويشغل الرميان -إضافة إلى منصبه الجديد- منصب الرئيس لمجلس إدارة “شركة أرامكو”، ومحافظ صندوق الاستثمارات العامة، وانضم في 2016 إلى أعضاء مجلس إدارة أرامكو. وفق “أخبار 24” .
وللرميان خبرة كبيرة في القطاعين المالي والمصرفي، إذ عمل في عدد من البنوك المحلية والعالمية وكبريات المجموعات الاستثمارية والشركات الدولية.