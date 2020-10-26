نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
أخبار محلية > تعيين الرميان رئيساً لمجلس إدارة “معادن”
26/10/2020   1:43 م

تعيين الرميان رئيساً لمجلس إدارة “معادن”

+ = -
885

أعلنت شركة التعدين العربية السعودية “معادن”، أن مجلس إدارتها في دورته الجديدة التي بدأت اعتبارا من أمس الأحد، ولمدة 3 سنوات، قرر في اجتماعه الأول، تعيين ياسر الرميان رئيساً لمجلس الإدارة، وتعيين عبدالعزيز الجربوع نائباً له.

وأبانت الشركة في بيان لها عبر “تداول”، أن مجلس الإدارة شكّل كلا من اللجان التالية: اللجنة التنفيذية، ولجنة السلامة والاستدامة، ولجنة الترشيحات والمكافآت، وعيَن أعضاءها، وفقاً لمهام وصلاحيات كل لجنة.

ويشغل الرميان -إضافة إلى منصبه الجديد- منصب الرئيس لمجلس إدارة “شركة أرامكو”، ومحافظ صندوق الاستثمارات العامة، وانضم في 2016 إلى أعضاء مجلس إدارة أرامكو. وفق “أخبار 24” .‎

وللرميان خبرة كبيرة في القطاعين المالي والمصرفي، إذ عمل في عدد من البنوك المحلية والعالمية وكبريات المجموعات الاستثمارية والشركات الدولية.

تعيين الرميان رئيساً لمجلس إدارة “معادن”

أخبار محلية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885118550.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.