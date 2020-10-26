“الداخلية” تستعرض بالفيديو تفاصيل مهمة أمنية للمرور السري لرصد وضبط المخالفين بالرياض

تواصل فرق مركز دوريات المرور السري في منطقة الرياض جهودها لمتابعة حركة السير، ورصد وضبط المخالفات التي يرتكبها بعض السائقين، وتطبيق العقوبات بحقهم.
واستعرضت وزارة الداخلية إحدى المهمات التي قام بها رجال المرور في هذا الشأن، ومنها ضبط مخالف قام بطمس ملامح لوحة مركبته بغرض التمويه.
كما ضبطت دوريات المرور السري مخالفا آخر قاد سيارته بطريقة متهورة وبسرعة عالية معرضاً حياته وحياة مرتادي الطريق للخطر، كما لاحظت الدوريات سير إحدى المركبات بدون تشغيل المصابيح الأمامية، الأمر الذي أسفر عن إيقافها وتطبيق العقوبات بحق قائدها. وفق “أخبار 24”.
ونوهت الوزارة بأن المخالفات التي ضُبطت تنوعت ما بين طمس لوحة المركبة، وعدم التقيد بالمسار، والسير بسرعة عالية، مشيرة إلى أن الدوريات طبقت العقوبات النظامية بحق المخالفين.
رجال المرور في #مهمة_أمنية لمتابعة حركة السير ، ورصد وضبط المخالفات .@eMoroor pic.twitter.com/zpkxfg20mm
— وزارة الداخلية (@MOISaudiArabia) October 26, 2020