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أخبار المناطق > شاهد.. هكذا سيتم تصريف مياه الأمطار لأول مرة باستخدام الدفع النفقي في جدة
26/10/2020   5:41 م

شاهد.. هكذا سيتم تصريف مياه الأمطار لأول مرة باستخدام الدفع النفقي في جدة

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أعلنت أمانة محافظة جدة، اليوم (الإثنين)، إنجاز نحو 70% من مشروع نفق السلام لتصريف مياه الامطار UP03، والذي يستخدم فيه لأول مرة تقنية “pipe jacking” .

وأوضحت الأمانة أن المشروع يأتي ضمن مشاريع تصريف مياه الأمطار بمدينة جدة، وهو الأول من نوعه على مستوى المحافظة باستخدام الدفع النفقي، وهو عبارة عن خط ناقل لتصريف مياه الأمطار، يربط بين الشبكة الفرعية والمحطة الرئيسية لتصريف المياه إلى البحر. وفق “أخبار 24”.

يذكر أن المشروع يمتد تحت طريق الملك عبدالعزيز، ويبلغ طوله 3.3 كم، في حين تبلغ أقطار مواسير الدفع النفقي نحو 3.5 متر، وهو أكبر قطر بالعالم في هذا النظام.

شاهد.. هكذا سيتم تصريف مياه الأمطار لأول مرة باستخدام الدفع النفقي في جدة

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