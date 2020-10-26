عبر ميزة جديدة.. واتساب يُمكن مستخدميه من التخلص من الدردشات المزعجة إلى الأبد

أضاف تطبيق التراسل الفوري “واتساب” تقنية جديدة تمكن مستخدميه من التخلص من الدردشات المزعجة إلى الأبد، من خلال إضافة خيار “كتم صوت الدردشة دائما”.
وكان التطبيق، وفقا لموقع “تايمز نيوز ناو” الهندي، يتيح كتم الدردشة بحد أقصى عاما واحدا فقط، أما الآن فأصبح بإمكان المستخدم كتم الدردشة لمدة 8 ساعات أو أسبوع واحد أو إلى الأبد.
وأتاح التطبيق هذه الميزة الجديدة أمام جميع مستخدميه عبر نظامي تشغيل “أندرويد” و”آي أو إس”، وإصدار “الويب”، وتتم الاستفادة منها من خلال فتح الدردشة المراد كتمها ثم الضغط على موضوع المجموعة، والضغط على خيار المزيد، ثم الضغط على كتم الصوت، وأخيراً اختيار المدة الزمنية لكتم الدردشة، وهي إما 8 ساعات أو أسبوع أو دائما. وفق “أخبار 24”.