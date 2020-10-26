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اخبار رياضية > بالفيديو.. رسميًا.. “النصر” يسيطر على ملعب الهلال السابق “محيط الرعب”
26/10/2020   5:43 م

بالفيديو.. رسميًا.. “النصر” يسيطر على ملعب الهلال السابق “محيط الرعب”

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وقعت إدارة النصر برئاسة، صفوان السويكت، اليوم الإثنين، عقداً مع شركة الوسائل للدعاية والإعلان لاستئجار ملعب جامعة الملك سعود (محيط الرعب)، ليكون الملعب الذي تقام عليه مباريات الفريق في البطولات التي يشارك بها.

ونشرت شركة الوسائل، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” فيديو، جاء فيه: “الشمس في ملعب الجامعة” مع الإشارة إلى حساب نادي النصر في موقع التواصل الاجتماعي.

وكانت شركة الوسائل قد حصلت في وقت سابق من شهر يوليو الماضي على حق استثمار الملعب الواقع في شمالي غرب المملكة لمدة عشرة أعوام. وفق “أخبار 24”.

وكان الملعب معقلاً لنادي الهلال غريم النصر منذ بداية عام 2018، قبل انتهاء عقد الإيجار الموقع بين الجامعة وشركة صلة الرياضية.

بالفيديو.. رسميًا.. “النصر” يسيطر على ملعب الهلال السابق “محيط الرعب”

اخبار رياضية
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