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اخبار رياضية > مدرب “وست بروميتش” عن رحيل “حجازي” للاتحاد: “لم يكن قراري”
27/10/2020   12:54 م

مدرب “وست بروميتش” عن رحيل “حجازي” للاتحاد: “لم يكن قراري”

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علق المدير الفنى لفريق وست بروميتش ألبيون الإنجليزى، سلافين بيليتش، الإثنين، على رحيل المصري أحمد حجازى، المنضم حديثًا إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وقال “بيليتش” في تصريحات صحفية، عقب لقاء فريقه أمام برايتون بالدوري الإنجليزي، عن رحيل حجازي: “لم يكن هذا قراري بالتأكيد، حتى يوم السبت عندما كنا نقوم بتشكيل التكتيكات كان متواجدًا معنا”.

وأوضح المدير الفني للنادي الإنجليزي في تصريحاته: “تلقيت تأكيدات بأن أحمد حجازي سيبقى معنا، وأشعر بخيبة أمل كبيرة لقد كان يريد البقاء في الفريق”. وفق “أخبار 24”.

مدرب “وست بروميتش” عن رحيل “حجازي” للاتحاد: “لم يكن قراري”

اخبار رياضية
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