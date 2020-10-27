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اخبار رياضية > بالفيديو.. “صامويل أوسو” يكشف السر.. لماذا وافق على الانتقال إلى الأهلي؟
27/10/2020   12:56 م

بالفيديو.. “صامويل أوسو” يكشف السر.. لماذا وافق على الانتقال إلى الأهلي؟

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علق الجناح الغاني صامويل أوسو، على انتقاله إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم، بنادي الأهلي، قادمًا من صفوف الفيحاء، وذلك خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، لتدعيم صفوف الأهلي بالموسم الرياضي الحالي (2020-2021).

وقال “أوسو”، في تصريحات لبرنامج “الدوري مع وليد”: “قبلت بعرض الأهلي لأني أحد مشجعيه عندما جئت إلى المملكة.. عندما وقعت للفيحاء سمعت أشياء جيدة عن الأهلي وجمهوره”.

وتابع: “قبل انتهاء الموسم الماضي، الأهلي خاطب إدارة الفيحاء للتعاقد معي، ووقعت لثلاثة أشهر للأهلي لأن هذه أمور خاصة بين الناديين، وبالنسبة لي كلاعب سأقدم أفضل ما لدي للأهلي وأتمنى دعمي من الإدارة والجماهير”.

وأشار: “لا أعلم ما سيحصل مستقبلا ربما أكمل في الأهلي بعد 3 أشهر، إذا رغب مجلس الإدارة في استمراري، الأهلي لديه لاعبون مميزون، ولعبت أمام سوزا عندما كان في فناربخشة وعندما حضر للأهلي، ولعبت ضد ماركو مارين في صربيا وساريتش أيضًا”.وفق “أخبار 24”.

واختتم اللاعب الصربي: “لا أنسى السومة فهو مهاجم كبير والأهلي ناد عظيم ولاعبوه جيدون.. لم أتحدث مع فلادن قبل التوقيع وأعرفه شخصيًا عندما كنت بصربيا.. وصلتني رسائل كثيرة من جماهير الأهلي وسعيد بالطاقة الإيجابية منهم. وسأقدم أفضل ما لدي”.

بالفيديو.. “صامويل أوسو” يكشف السر.. لماذا وافق على الانتقال إلى الأهلي؟

اخبار رياضية
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