بالفيديو.. “فيتوريا” يرد على الانتقادات: فخور بفريقي.. ولدي مشروع مع النصر

علق المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، البرتغالي روي فيتوريا، على تأهل فريقه إلى نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، بالفوز على الأهلي بهدفين مقابل هدف، كما رد على الانتقادات التي طالت الفريق بعد التعثر في أول جولتين من دوري المحترفين.
وقال “فيتوريا” في تصريحاته للقنوات الرياضية السعودية، عقب المباراة: “المباراة كانت جيدة جداً لأن الفريقين لديهما إمكانيات كبيرة، وفي البداية خسرنا مايكون”.
وأوضح المدير الفني للفريق: “لكن الشوط الأول لم يكن بالطريقة التي أردتها لكننا سجلنا، وفي الشوط الثاني لعبنا بذكاء وكنا محتاجين الفرصة لتحقيق الفوز”. وفق “أخبار 24”.
وتابع: “أنا متأكد مع نهاية المباراة أننا نستحق هذا الفوز الصعب.. متعة كبيرة أن تصل إلى النهائي.. ومنذ وصولي إلى المملكة فزنا فقط ببطولتين والآن لدينا سوبر ثان سننافس عليه”.
وأضاف: “مع بداية أكتوبر والتعاقدات الجديدة الكل كان يقول بأن النصر هو أفضل فريق في الخليج وبعدها بـ20 يومًا أصبحنا الأسوأ؟.. أنا لدي رؤية ومشروع مع النصر، يجب أن نكون هادئين وفخور بالفريق”.
روي فيتوريا – مدرب #النصر:
مع بداية أكتوبر والتعاقدات الجديدة الكل كان يقول بأن النصر هو أفضل فريق في الخليج وبعدها بـ20 يوم أصبحنا الأسوأ؟.. لدي رؤية ومشروع مع النصر، يجب أن نكون هادئين.. وأنا فخور بالفريق.#الأهلي_النصر pic.twitter.com/DOOSctHd3o
— القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) October 27, 2020