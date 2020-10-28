تعليم الخرج يُعلن انطلاق مبادرة النقل التعليمي (سجلهم لنوصلهم)

أعلنت إدارة تعليم الخرج (خدمات الطلاب) وبالتعاون مع شركة تطوير لخدمات النقل التعليمي انطلاق مبادرة النقل التعليمي (سجلهم لنوصلهم) وذلك يوم الأحد القادم الموافق 15 / 3 / 1442 هـ لمدة ثلاث أيام على النحو التالي :-
1- الحديثي مول من الساعة الرابعة عصراً حتى الساعة التاسعة مساء
2- متوسطة الأمير فيصل بن فهد من الساعة الثامنة صباحاً حتى الساعة الثانية عشر ظهراً ( تسجيل بنين )
3- ابتدائية أنس بن مالك من الساعة الثالثة مساء حتى الساعة الثامنة مساء( تسجيل بنين )
4- المتوسطة التاسعة من الساعة الثامنة صباحاً حتى الساعة الثانية عشر ظهراً ( تسجيل بنات )
5- المتوسطة الحادية عشر من الساعة الثامنة صباحاً حتى الساعة الثانية عشر ظهراً ( تسجيل بنات )
6- الثانوية الثالثة من الساعة الثامنة صباحاً حتى الساعة الثانية عشر ظهراً ( تسجيل بنات )
7- متوسطة وثانوية القطار من الساعة الثامنة صباحاً حتى الساعة الثانية عشر ظهراً ( تسجيل بنات).