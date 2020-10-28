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أخبار الخرج > تعليم الخرج يُعلن انطلاق مبادرة النقل التعليمي (سجلهم لنوصلهم)
28/10/2020   1:00 م

تعليم الخرج يُعلن انطلاق مبادرة النقل التعليمي (سجلهم لنوصلهم)

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أعلنت إدارة تعليم الخرج (خدمات الطلاب) وبالتعاون مع شركة تطوير لخدمات النقل التعليمي انطلاق مبادرة النقل التعليمي (سجلهم لنوصلهم) وذلك يوم الأحد القادم الموافق 15 / 3 / 1442 هـ لمدة ثلاث أيام على النحو التالي :-

1- الحديثي مول من الساعة الرابعة عصراً حتى الساعة التاسعة مساء

2- متوسطة الأمير فيصل بن فهد من الساعة الثامنة صباحاً حتى الساعة الثانية عشر ظهراً ( تسجيل بنين )

3- ابتدائية أنس بن مالك من الساعة الثالثة مساء حتى الساعة الثامنة مساء( تسجيل بنين )

4- المتوسطة التاسعة من الساعة الثامنة صباحاً حتى الساعة الثانية عشر ظهراً ( تسجيل بنات )

5- المتوسطة الحادية عشر من الساعة الثامنة صباحاً حتى الساعة الثانية عشر ظهراً ( تسجيل بنات )

6-  الثانوية الثالثة من الساعة الثامنة صباحاً حتى الساعة الثانية عشر ظهراً ( تسجيل بنات )

7-  متوسطة وثانوية القطار من الساعة الثامنة صباحاً حتى الساعة الثانية عشر ظهراً ( تسجيل بنات).

 

تعليم الخرج يُعلن انطلاق مبادرة النقل التعليمي (سجلهم لنوصلهم)

أخبار الخرج, تعليم الخرج
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