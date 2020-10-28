بالفيديو.. “أمانة الشرقية” تبدأ استقبال طلبات التخييم في المتنزه البري

بدأت أمانة المنطقة الشرقية، في استقبال طلبات التخييم، مع تجهيز مواقع المنتزه البري، وفق الإجراءات الاحترازية المعتمدة.
وتبلغ مساحة المتنزه البري 6 ملايين متر مربع، ويبعد عن مدينة الدمام حوالي 20 كيلومترًا، ويقع على الطريق الرابط بين طريقي الرياض السريع والمطار.
وقال المتحدث الرسمي بالأمانة، محمد الصفيان، خلال مقابلة مع قناة “السعودية”، إن مساحة المخيم وحده تبلغ 3 آلاف متر مربع، وتنتهي أعمال التجهيز خلال 10 أيام.
وتابع الصفيان، بأن الأمانة وضعت مسافات للتباعد بين كل مخيم وآخر 40 مترًا، للخصوصية والتزامًا بالإجراءات الاحترازية.
وأكد توفير الخدمات البلدية من بلدية غرب الدمام، وكذلك السوق الذي سيخدم المخيم طوال فترة التخييم، منوهًا إلى حرص الأمانة على راحة المواطنين، بدايةً من مرحلة التسجيل عبر الرابط المنشور على مواقع التواصل الاجتماعي، وتأكيد طلب التخييم برسالة من الأمانة، ثم تسلم المخيم.وفق “أخبار 24”.
ولفت إلى وجود لائحة لغرامات ومخالفات التخييم، والتي تواجه المخالفات، بينها الإزعاج وعدم تطبييق البروتوكلات الصحية، وتأجير المخيمات للغير.
#الدمام | “أمانة الشرقية” تستقبل طلبات التخييم وفق إجراءات احترازية.
مراسلة السعودية شادن الحايك ولقاء مع محمد الصفيان – متحدث أمانة المنطقة الشرقية.#أخبار_السعودية pic.twitter.com/C9uKqVoPzi
— قناة السعودية 🇸🇦 (@saudiatv) October 27, 2020