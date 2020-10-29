السفير الصيني مهنئًا بذكرى المولد النبوي: “صلوا على من بُعث رحمةً للعالمين”‏

غرّد السفير الصيني في المملكة، تشن وي تشينغ، مساء أمس (الأربعاء)، على حسابه الخاص بموقع تويتر، مهنئًا المسلمين بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف، الذي يصادف اليوم (الخميس) 12 ربيع الأول 1442هـ.
وأكد تشينغ أنه يستذكر في هذه المناسبة رسالة السلام والتسامح والوسطية التي نشرها النبي الكريم، وبقيت آثارها خالدة حتى يومنا هذا.
واختتم تغريدته: “صلوا على من بُعث رحمةً للعالمين”.
وتحتفي البلدان الإسلامية بذكرى مولد خاتم الرسل محمد صلى الله عليه وسلم في الثاني عشر من ربيع الأول من كل سنة هجرية. وفق “أخبار 24”.