‏”فلكية جدة”: اقتران القمر بالمريخ مساء اليوم.. ويمكن رؤية الظاهرة بالعين ‏المجردة

تشهد سماء الوطن العربي بعد غروب شمس اليوم (الخميس) وبداية الليل، وقوع القمر الأحدب المتزايد قرب كوكب المريخ في ظاهرة مشاهدة بسهولة بالعين المجردة.
وأوضح رئيس الجمعية الفلكية بجدة، المهندس ماجد أبو زاهرة، أن المريخ حاليًا أكثر سطوعًا من الشعرى (ألمع نجم في السماء) ، لذلك سيكون من السهل رؤية الضوء الأحمر على الرغم من ضوء القمر.
وأشار إلى أنه يمكن رؤية النصف الجنوبي للمريخ الذي يميل نحو الأرض، إذ تتم مشاهدة مناطق مظلمة ومناطق فاتحة على قرص الكوكب بسبب الاختلافات في عكس الضوء، حيث تمثل المناطق الفاتحة الصحاري في حين أن المناطق الأكثر قتامة الصخور. وفق “أخبار 24”.
وأبان أن كوكب المريخ حل محل كوكب المشتري خلال أكتوبر الجاري، باعتباره رابع جرم سماوي لامع يضيء السماء (بعد الشمس والقمر وكوكب الزهرة)، ولكن مع مطلع نوفمبر 2020، سيستعيد كوكب المشتري بشكل واضح مكانته المعتادة في التسلسل الهرمي السماوي، وذلك لأن الأرض في مدارها الأسرع والأصغر حول الشمس، تبتعد الآن عن المريخ؛ لذا فإن الكوكب الأحمر يخفت ببطء في سماء الأرض.