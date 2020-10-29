بالفيديو.. “السدحان” يستذكر حديث الملك سلمان له حول حي “الدحو” التاريخي بالرياض

روى الفنان عبد الله السدحان بعض التفاصيل عن لقاء جمعه مع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، عندما كان أميراً لمنطقة الرياض، وماذا قال له الملك بشأن حي “الدحو” بالرياض.
وقال السدحان إنه خلال ذلك اللقاء، بادره خادم الحرمين الشريفين قائلاً: “هذا الحي (الدحو) سيتم ترميمه مستقبلاً، ويبي ينفعكم في التصوير”.
وأضاف أن الملك سلمان طلب منه ومَن كان معه أخذ جولة بالحي قبل بدء عمليات الترميم.
وأرفق السدحان حديثه بمقطع فيديو يظهر جانباً من الحي بعد ترميم بيوته المبنية من الطين، وذكر مصور الفيديو أن عمر الحي يتراوح بين 200- 250 عام، ويُتوقع أن يتم افتتاحه قريباً حيث سيضم مقاهي ومطاعم ومحلات لبيع التذكارات التراثية.
من الذكريات كان لي الشرف بلقاء والد الجميع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز
حينما كان اميراً لمنطقة الرياض من الله عليه بالصحة والعافية .
حينها بادر قائلاً هذا الحي (الدحو) سيتم ترميمه مستقبلاً ويبي ينفعكم في التصوير وطلب منا اخذ جولة بالحي قبل بدء الترميم . pic.twitter.com/oUydBParZh
— عبدالله السدحان (@Abdulsadhan) October 29, 2020
وفق “أخبار 24”.