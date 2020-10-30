بعد تدخل أمير الحدود الشمالية.. مواطن يتنازل عن قـاتل والده لوجه الله

تنازل مواطن لوجه الله عن شخص قتـل والده، وذلك استجابةً لشفاعة أمير الحدود الشمالية الأمير فيصل بن خالد بن سلطان، وجميع شيوخ القبائل.
وقدم المواطن المُتنازل لوجه الله ويدعى طلال مظهر السعدون، الشكر لأمير الحدود الشمالية لحرصه على إصلاح ذات البين واهتمامه ومتابعته عن كثب، ومساعيه الخيرة غير المُعلنة والتي تواصلت حتى إعلان التنازل لعتق رقبة سعدون بن دحام الهذال.
كما وجه الشكر لجميع شيوخ القبائل على حضورهم للمنزل، ومساعيهم الطيبة النابعة من اهتمام وحرص الحكومة على نشر ثقافة التسامح والعفو والتجاوز وحل النزاعات والتصالح في الخصومات، داعياً الجميع إلى محاربة المغالاة في الديات. وفق “أخبار 24”.
بدوره عبر الشيخ مسلط بن زبن الهذال، عن شكره وتقديره لأمير الحدود الشمالية على مساعيه الخيرة لتنازل أهل الدم لوجه الله، ومتابعته للموضوع باهتمام وعناية.
ونوه إلى أن عائلة السعدون أهل طيب ووفاء، وتنازلهم لوجه الله تعالى دليل آخر على معدنهم الأصيل ومحبتهم للتسامح.