طبيب باطنة يُحذر من مرض كبدي صامت.. ويوضح أسبابه وأعراضه

حذّر طبيب باطنة، من خطورة مرض الكبد الدهني غير الكحولي والذي ينتج عن كمية الدهون الكبيرة المُخزنة في خلايا الكبد.
وقال طبيب الباطنة في مستشفى الحرس الوطني بالرياض الدكتور عبدالله الذيابي، إن الكبد الدهني غير الكحولي عبارة عن مرض صامت يُكتشف بشكل خاص عند الأشخاص بعد سن الأربعين وحتى الخمسين.
ولفت إلى أن هذا المرض يعد من أكثر أمراض الكبد شيوعاً، وأحد الأسباب الرئيسة لزراعة الكبد، مشيراً إلى أن المرض يرتبط بالسمنة وداء السكري وارتفاع ضغط الـدم.
ونوه وفقاً لـ”سبق”، إلى أن أبرز عوامل الإصابة بالمرض أيضاً ارتفاع الدهون وخمول الغدة الدرقية وتكيس المبايض، وكذلك بعض العوامل الوراثية وتناول الأطعمة عالية سكر الفركتوز والدهون.
وأشار إلى أن مرض الكبد الدهني غير الكحولي يكتشف في مرحلة مبكرة بالمصادفة بعد إجراء أشعة للبطن أو تحاليل الكبد، موضحاً أن أبرز أعراض المرض التعب والإرهاق وألم أعلى يمين البطن وتضخم الأوعية الدمـوية أسفل سطح الجلد، إلى جانب تضخم الطحال واصفرار الجلد والعينين.