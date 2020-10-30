“حجازي” يوجه رسالة لجماهير الاتحاد قبل الديربي.. ويقطع وعدًا على نفسه

طالب المدافع المصري أحمد حجازي المنضم حديثًا لفريق الاتحاد قادماً من ويست بروميتش الإنجليزي، بعدم التقليل من قوة الدوري السعودي، مشيراً إلى أنه يتطلع في تجربته الجديدة أن يقدم مستوى يليق بالفريق الذي تعاقد معه.
وقال حجازي في تصريحات لبرنامج “الدوري مع وليد”: “سأحاول تقديم أفضل ما لدي من أجل النادي ونقل خبرتي الاحترافية في مشواري مع النادي”.
وأضاف:” اللعب مع الاتحاد إضافة لأي لاعب فالفريق يملك شعبية كبيرة وتاريخاً وبطولات”.
وأوضح، أن مواجهة الديربي أمام الأهلي ستكون صعبة، مشيراً إلى أن جميع مباريات الفريق قوية لكن الديربي أقوى بسبب جماهير الفريقين. وفق “أخبار 24”.
وأشار إلى أن الدوري به العديد من اللاعبين المحترفين والأندية هنا تمتلك تاريخاً كبيراً في دوري أبطال آسيا”.
وأتم تصريحاته: “أسعدني رد فعل الجماهير فور وصولي وهذا يعني لي الكثير، وأهم شيء للفريق خلال هذه الفترة الالتفاء ومساندة اللاعبين في هذه المرحلة المهمة”.