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أخبار محلية > “الغذاء والدواء”: الخلط الخاطئ لمركب “الأيونوفور” سبب حوادِث نفوق الإبل والدواجن
30/10/2020   2:45 م

“الغذاء والدواء”: الخلط الخاطئ لمركب “الأيونوفور” سبب حوادِث نفوق الإبل والدواجن

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عزت الهيئة العامة للغذاء والدواء استمرار حوادِث نفوق الحيوانات، إلى الخلط الخاطئ من قِبل بعض مصانع الأعلاف لمركبات “الأيونوفور” مع أعلاف الإبل والحيوانات المجترة، مؤكدةً أن ذلك أثر بالسلب على صحة الحيوان وبالتالي على الأمن الغذائي.

وفي ضوء ذلك وجهت الغذاء والدواء بمنع استخدام مركبات الأيونوفور في مصانع الأعلاف التي لا تحتوي سوى خط إنتاج واحد لأعلاف الإبل والحيوانات المجترة والدواجن، وتحديد خط إنتاج الدواجن والسماح باستخدام الأيونوفور فقط في المصانع ذات الخطوط المتعددة.

وسمحت الهيئة باستخدام مركبات الأيونوفور في المصانع التي لا تنتج إلا أعلاف الدواجن فقط.

ومنحت مهلة للمصانع للالتزام بهذا التوجيه حتى 31 ديسمبر المقبل، مؤكدةً أنه سيتم تطبيق الإجراءات النظامية بحق المخالفين بعد انتهاء المهلة. وفق “أخبار 24”.

“الغذاء والدواء”: الخلط الخاطئ لمركب “الأيونوفور” سبب حوادِث نفوق الإبل والدواجن

أخبار محلية
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