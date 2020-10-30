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أخبار محلية > بالفيديو.. مواطن بالقريات يبدع في تصميم وصناعة نوافير المياه
30/10/2020   6:50 م

بالفيديو.. مواطن بالقريات يبدع في تصميم وصناعة نوافير المياه

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حوّل مواطن من محافظة القريات هوايته في صنع نوافير المياه إلى مصدر لكسب رزقه، حيث استخدم موهبته في تحويل أحواض أشجار الزينة إلى نوافير ذات ألوان مختلفة.

وذكر عادل الشراري، خلال حديثه لبرنامج اليوم المذاع على قناة الإخبارية، أن بداية عمله كان بالاستعانة بحوض بلاستيك بسيط نجح بعد تزيينه في بيعه بـ 100 ريال، مؤكداً أن ذلك دفعه للخوض أكثر في مشروعه.

وأضاف أن طريقة عمل النوافير المائية سهلة إلا أنها تحتاج إلى تفكير وفن معين، لافتا إلى أنه يجلب المواد التي يعتمد عليها في صناعة النوافير؛ من الرياض، وأن تصنيعها يستغرق منه نحو ساعة أو ساعتين، منوها بأن بعض الشباب قاموا بمساعدته في تسويق مشروعه ومع الوقت أصبح معروفاً بعمله. وفق “أخبار 24”.

بالفيديو.. مواطن بالقريات يبدع في تصميم وصناعة نوافير المياه

أخبار محلية
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