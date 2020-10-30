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أخبار محلية > “البيئة”: 3 آلاف وظيفة مباشرة وتدريب 10 آلاف سعودي ضمن مبادرة توطين مهنة صيد الأسماك
30/10/2020   6:51 م

“البيئة”: 3 آلاف وظيفة مباشرة وتدريب 10 آلاف سعودي ضمن مبادرة توطين مهنة صيد الأسماك

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قالت وزارة البيئة والمياه والزراعة إنها تستهدف توفير 3 آلاف وظيفة مباشرة، وتدريب 10 آلاف سعودي، من مبادرتها توطين مهنة الصيد.

وأضافت الوزارة أن العمل في مهنة الصيد يوفر للمواطن عدة مزايا، مثل الاستدامة، ودخل ثابت، وتأمينات اجتماعية، وتأمين صحي، وعضويات في الجمعيات التعاونية.

وأشارت إلى أن المبادرة تهدف لتأهيل وتدريب الشباب السعودي على العمل في قطاعات الصيد المباشرة وغير المباشرة، وتعزيز صناعة رواد الأعمال، وتحسين المستوى المعيشي للصياد، وتعزيز العمل التعاوني. وفق “أخبار 24”.

وتوفر الوزارة من خلال هذه المبادرة ممكنات العمل المختلفة للراغبين في الاستفادة منها، مثل قوارب صيد حديثة وشاحنات متنقلة للخدمات المساندة، كالنقل والتوزيع، والتموين، والصيانة الفنية.

وكان الوزير عبد الرحمن الفضلي قد دشن الثلاثاء الماضي مبادرة توطين مهنة صيد الأسماك من ميناء الشقيق بمنطقة جازان.

“البيئة”: 3 آلاف وظيفة مباشرة وتدريب 10 آلاف سعودي ضمن مبادرة توطين مهنة صيد الأسماك

أخبار محلية
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