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أخبار محلية > 55 ألف ريال تعويضاً لمؤلف لطبع ونشر مصنفه دون إذنه وغرامة 46 ألف ريال للمؤسسة المخالفة
30/10/2020   6:52 م

55 ألف ريال تعويضاً لمؤلف لطبع ونشر مصنفه دون إذنه وغرامة 46 ألف ريال للمؤسسة المخالفة

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كشفت الهيئة السعودية للملكية الفكرية عن صدور حكم قضائي بإلزام مؤسسة بتعويض مؤلف بمبلغ 55 ألف ريال، لقيامها بطبع ونشر كتب مملوكة له دون الحصول على إذن كتابي أو موافقة منه.

وأشارت الهيئة إلى أن الحكم تضمن أيضًا إلزام المؤسسة بدفع مبلغ 46 ألف ريال غرامة مالية لقاء المخالفة، إضافةً إلى مصادرة وإتلاف المصنف المنسوخ.

وشددت على أن الحصول على إذن كتابي أو موافقة خطية من صاحب الحق للمصنفات الأدبية والفنية يجنب الأفراد والمؤسسات العقوبات المقررة نظامًا، فضلاً عن كونه يحترم حقوق الملكية الفكرية للمؤلف. وفق “أخبار 24”.

55 ألف ريال تعويضاً لمؤلف لطبع ونشر مصنفه دون إذنه وغرامة 46 ألف ريال للمؤسسة المخالفة

أخبار محلية
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