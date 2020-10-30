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أخبار محلية > وكيل وزارة الحج يوضح دور شركات العمرة في استقبال المعتمرين من الخارج
30/10/2020   6:52 م

وكيل وزارة الحج يوضح دور شركات العمرة في استقبال المعتمرين من الخارج

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كشف وكيل وزارة الحج والعمرة، الدكتور عبدالعزيز الوزان، دور شركات العمرة في المرحلة الثالثة من استقبال المعتمرين بعد جائحة كورونا.

وأوضح، خلال حديثه لبرنامج “في أسبوع” على قناة “MBC”، أن شركات العمرة سيكون لها دور مهم في هذه المرحلة، حيث من المقرر أن تقدم خدمات متكاملة للمعتمرين ومتابعتهم بشكل دائم والوقوف على مدى التزامهم بالإجراءات الاحترازية.

وأكد أنه تم تأهيل العديد من الشركات السعودية للقيام بهذا الدور الحيوي مع المعتمرين، بما يضمن سلامتهم وتأمين جميع احتياجاتهم منذ تواجدهم في المملكة، مشيرًا إلى أن هناك وثيقة تأمين سوف يتم تفعيلها لكل المعتمرين. وفق “أخبار 24”.

وتستعد المملكة لبدء المرحلة الثالثة من استقبال المعتمرين بعد العودة من توقف دام لعدة أشهر بسبب جائحة كورونا، وذلك وسط إجراءات احترازية شديدة لمنع تفشي العدوى بين المعتمرين.

وكيل وزارة الحج يوضح دور شركات العمرة في استقبال المعتمرين من الخارج

أخبار محلية
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