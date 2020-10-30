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أخبار محلية > متحدث الأمن العام يكشف تفاصيل ضبط المتورطين في حريق جبل تنومة ويوجه رسالة للمواطنين والمقيمين
30/10/2020   6:54 م

متحدث الأمن العام يكشف تفاصيل ضبط المتورطين في حريق جبل تنومة ويوجه رسالة للمواطنين والمقيمين

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كشف متحدث الأمن العام، العميد سامي الشويرخ، تفاصيل الكشف عن المتسببين في حريق جبل تنومة المفتعل، والذي استمر لعدة أيام قبل أن تتمكن قوات الدفاع المدني من إخماده كليًا.

وأوضح، خلال حديثه للإخبارية، أنه تم ضبط المتورطين في الحريق بعد إجراءات الاستدلال والبحث والمتابعة من قبل السلطات الأمنية، مؤكدًا أن عمليات التحري والتقصي أوضحت أنهم من مخالفي أنظمة أمن الحدود.

وأضاف أن الأمن يعول على وعي المواطن والمقيمين النظاميين في المملكة، مؤكدًا أن من يقوم بالتعامل مع المقيم بطريقة غير نظامية يمثل خطرًا كبيرًا على المجتمع، خاصة أنه يمكن أن يرتكب أي جرم وليس لديه ما يخسره.وفق “أخبار 24”.

وأشار إلى أن خطورة المخالفين لنظام أمن الحدود ليست أمنية فقط، بل تؤثر على الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين النظاميين في المملكة، موضحًا أن التعامل مع هؤلاء المخالفين يستوجب التعاون من كافة شرائح المجتمع في الإبلاغ عنهم.

متحدث الأمن العام يكشف تفاصيل ضبط المتورطين في حريق جبل تنومة ويوجه رسالة للمواطنين والمقيمين

أخبار محلية
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