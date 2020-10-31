بالفيديو.. مواطنة تهوى جمع مقتنيات الملوك توضح كيف حصلت عليها وتبكي خلال عرضها

بدا التأثر الشديد على صاحبة متحف “المهرة”، أم محمد، خلال سردها لمقتنيات لملوك السعودية جمعتها على مدى 20 عاماً.
واستعرضت، خلال حديثها لـ”نشرة النهار” على قناة “الإخبارية”، مجموعة من المقتنيات الخاصة بملوك السعودية، منها أدوات الطعام والشراب الخاصة بالملك سعود، بالإضافة إلى ساعة سويسرية تخص الملك فيصل.
وشملت المقتنيات بعض الأشياء الخاصة بالملك عبدالله، حيث قالت أم محمد متأثرة إنه كان دائم طلب الدعاء من الناس بقول: “لا تنسوني من الدعاء”. وفق “أخبار 24”.
وأوضحت صاحبة متحف “المهرة” أنها استطاعت الحصول على هذه المقتنيات من خلال شرائها من الجمعيات الخيرية، والتي كانت تحصل عليها بعد عمليات التجديد في القصور، كما أكدت أنها حصلت على مقتنيات الملك عبدالله بعدما منحها إليها نجله.
فيديو | “أم محمد” لم تتمالك نفسها أثناء عرضها مقتنيات لملوك #السعودية#نشرة_النهار#الإخبارية pic.twitter.com/lfGIaH3tmO
— الإخبارية.نت (@Alekhbariya_net) October 30, 2020