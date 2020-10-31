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أخبار محلية > شقيق الممرضة الراحلة نجود يعلق على التوجيه بصرف 500 ألف ريال لذوي المتوفين بـ”كورونا”
31/10/2020   6:46 ص

شقيق الممرضة الراحلة نجود يعلق على التوجيه بصرف 500 ألف ريال لذوي المتوفين بـ”كورونا”

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أعرب شقيق الممرضة الراحلة نجود، حسين الخيبري، عن امتنانه لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، بعد التوجيه بصرف مبلغ 500 ألف ريال لذوي كل المتوفين بكورونا من العاملين في المجال الصحي.

وقال، خلال حديثه لقناة الإخبارية، إن المبادرات التي أطلقتها القيادة لتكريم المتوفين من الممارسين الطبيين، وبالأخص إطلاق اسم شقيقته على أحد المستشفيات في جدة، أثلجت صدر عائلتها، خاصة أن ذلك جاء تقديرًا لجهودها في مكافحة المرض. وفق “أخبار 24”.

وكان مجلس الوزراء برئاسة الملك سلمان قد أعلن صرف مبلغ نصف مليون ريال لذوي المتوفين بكورونا من الكوادر الطبية خلال أداء عملهم.

شقيق الممرضة الراحلة نجود يعلق على التوجيه بصرف 500 ألف ريال لذوي المتوفين بـ”كورونا”

أخبار محلية
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