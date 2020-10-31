اعتبارًا من الغد.. "المياه": دمج منطقتي المدينة وتبوك تحت مسمى القطاع الشمالي ‏الغربي

تبدأ شركة المياه الوطنية، اعتباراً من غد (الأحد) دمج إدارتي منطقتي المدينة المنورة وتبوك تحت مسمى القطاع الشمالي الغربي التابع لنطاق عمل الشركة.
وقالت الشركة إنها تستهدف دمج 13 إدارة عامة لخدمات المياه في المملكة في 6 تجمعات مناطقية “قطاعات”، لتحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للمياه ورؤية المملكة 2030، وما تضمنته من إعادة هيكلة قطاع توزيع المياه وإشراك القطاع الخاص.
وأوضحت الشركة أن إعلان الدمج يأتي وفق جدول زمني معتمد من وزارة البيئة والمياه والزراعة لتوفير بيئة حديثة من الممكّنات الإدارية والتقنية، ورفع كفاءة التشغيل والأداء إداريًا وفنيًا وتقنيًا لتحفيز إشراك القطاع الخاص من أجل الوصول إلى تنافس يحقق التوازن في مستويات تقديم خدمات مستدامة وذات جودة عالية.
وفق “أخبار 24”.