“أمانة الرياض” تعلن طرح عدد من الوظائف للجنسين.. والتقديم من الغد

أعلنت منطقة الرياض فتح باب التقديم لـ28 وظيفة للجنسين في تخصصات هندسية وإدارية، اعتبارًا من غد (الأحد)، وحتى (الخميس) المقبل، عبر منظومة التوظيف ”جدارة”.
وأوضحت الأمانة أن الوظائف متاحة لحملة درجات البكالوريوس والماجستير والدكتوراه، وهي بمسميات: باحث قانوني مساعد، ومراقب أسواق، ومصمم جرافيك، ومهندس معماري مساعد، ومهندس تنسيق مواقع، بالإضافة إلى مهندس مدني، ومهندس كهربائي مساعد، ومهندس معماري، ومدقق حسابات، ومستشار قانوني مساعد، ومراجع مالي، ومحامٍ، ومهندس تخطيط.
ولفتت إلى ضرورة أن يكون المتقدم أو المتقدمة قد سبق له حضور الاختبار المهني المحدد للجامعيين (لوظائف المهندسين بالمرتبة السابعة). وفق “أخبار 24”.
وأوضحت الأمانة أنه سيتم إعلان أسماء المرشحين والمرشحات عبر موقع الأمانة بعد الانتهاء من مطابقة البيانات والمقابلات الشخصية.