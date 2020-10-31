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أخبار المناطق > “الأرصاد” تصدر تنبيهات بأمطار في عدد من المناطق وسحب رعدية في أخرى
31/10/2020   12:59 م

“الأرصاد” تصدر تنبيهات بأمطار في عدد من المناطق وسحب رعدية في أخرى

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أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم (السبت)، تنبيهات بأمطار رعدية في عدد من مناطق المملكة، وسحب رعدية ممطرة في أخرى.

ونبهت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالأرصاد، من أمطار رعدية يصحبها نشاط في الرياح السطحية وتدنٍّ في مدى الرؤية، بعدد من المدن بمناطق، مكة المكرمة، وعسير، وجازان، والباحة.

وأبانت أن الحالة تبدأ من الواحدة ظهرا وتستمر حتى الـ7 مساء في منطقة مكة، أما في الباحة فتستمر حتى الـ8 مساء، وفي عسير حتى الـ10 مساء، وفي جازان تبدأ الحالة من 12 ظهرا وتستمر حتى الـ9 مساء. وفق “أخبار 24”.

وأشارت إلى تشكل سحب رعدية ممطرة في كل من طريف بالحدود الشمالية، ومنطقة تبوك، والجوف، وستستمر الحالة المناخية حتى الـ8 مساء.

“الأرصاد” تصدر تنبيهات بأمطار في عدد من المناطق وسحب رعدية في أخرى

أخبار المناطق
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