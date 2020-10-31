كشفت أمانة المنطقة الشرقية اليوم (السبت) عن أبرز تفاصيل خطتها الاستباقية لتصريف مياه الأمطار وتخفيض منسوب المياه الجوفية في المنطقة الشرقيةـ.
وأوضح أمين المنطقة، المهندس فهد الجبير، أن عدد المحطات بلغ 36 محطة تعمل بطاقة تصريفية 300 ألف متر مكعب بالساعة، كما بلغ عدد المضخات الأساسية 79 وعدد المضخات الاحتياطية 42 مضخة.
وأشار إلى أنه تم تركيب 32 مضخة لتصريف مياه الأمطار في 11 نفقاً في حاضرة الدمام، إضافة إلى تركيب نظام المراقبة الذكية في الأنفاق، مع وضع ٤٠مضخة متنقلة في المواقع الحرجة، لافتًا إلى أن أطوال شبكات تصريف مياه الأمطار الرئيسة والفرعية بلغ تقريباً مليون متر طولي.
وفق “أخبار 24”.