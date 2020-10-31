كشفت أمانة المنطقة الشرقية اليوم (السبت) عن أبرز تفاصيل ‏خطتها الاستباقية لتصريف مياه الأمطار وتخفيض منسوب المياه ‏الجوفية في المنطقة الشرقيةـ‎.

وأوضح أمين المنطقة، المهندس فهد الجبير، ‏أن عدد المحطات بلغ 36 محطة تعمل بطاقة تصريفية ‏‏300 ألف متر مكعب بالساعة، كما بلغ عدد المضخات الأساسية ‏‏79 وعدد المضخات الاحتياطية 42 مضخة.‏

‏وأشار إلى أنه تم تركيب 32 مضخة لتصريف مياه الأمطار في 11 ‏نفقاً في حاضرة الدمام، إضافة إلى تركيب نظام المراقبة الذكية في ‏الأنفاق، مع وضع ٤٠مضخة متنقلة في المواقع الحرجة، لافتًا ‏إلى أن أطوال شبكات تصريف مياه الأمطار الرئيسة والفرعية بلغ ‏تقريباً مليون متر طولي.‏

"أمانة الشرقية" تكشف عن خطتها الاستباقية لمجابهة الأمطار

"أمانة الشرقية" تكشف عن خطتها الاستباقية لمجابهة الأمطار

"أمانة الشرقية" تكشف عن خطتها الاستباقية لمجابهة الأمطار

وفق “أخبار 24”.