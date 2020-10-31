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أخبار محلية > متحدث “الطيران المدني” يستعرض الإجراءات الخاصة باستقبال أولى رحلات المعتمرين من الخارج
31/10/2020   9:18 م

متحدث “الطيران المدني” يستعرض الإجراءات الخاصة باستقبال أولى رحلات المعتمرين من الخارج

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استعرض المتحدث الرسمي للهيئة العامة للطيران المدني، إبراهيم الروساء، بعض إجراءات استقبال أولى رحلات المعتمرين القادمين من الخارج، والمقرر لها غدًا الأحد.

وأوضح، خلال حديثه لقناة السعودية، أنه تم تجهيز خطة تشغيلية متكاملة لاستقبال أولى دفعات المعتمرين من الخارج بعد العودة من جائحة كورونا، مشيرًا إلى أنه سيتم استقبالهم في مطار الملك عبدالعزيز الدولي مع التزام كامل بالإجراءات الاحترازية والبروتوكولات الصحية المعدة لذلك.

وأشار إلى أن تم الانتهاء من الإجراءات المسهلة للمسافرين بالتنسيق مع الجهات الحكومية العاملة في المطار، وإجراءات أخرى تنفذها العديد من الجهات المعنية في هذا الشأن لضمان سلامة المعتمرين. وفق “أخبار 24”.

ودعا الروساء المعتمرين من خارج المملكة للتعاون مع الجهات الحكومية والالتزام بالإجراءات الاحترازية، مؤكدًا أن هذا التعاون يضمن استمرار استقبال المعتمرين من الخارج وزيادة الأعداد بشكل تدريجي.

متحدث “الطيران المدني” يستعرض الإجراءات الخاصة باستقبال أولى رحلات المعتمرين من الخارج

أخبار محلية
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