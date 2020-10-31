دشَّن الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس، تطبيق “تنقل” لحجز العربات إلكترونيًا للمعتمرين وقاصدي المسجد الحرام.
ويسمح “تنقل” بحجز العربات الكهربائية للطواف والسعي داخل المسجد الحرام، كما يسهّل عملية شراء التذاكر إلكترونيًا والحجز المسبق لتقليل التزاحم على نقاط بيع التذاكر وتسليم العربات، الأمر الذي يضمن التباعد الآمن بين المعتمرين.
ويتيح التطبيق لكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة أداء مناسك العمرة بيسر واطمئنان، وذلك تماشيا مع الإجراءات الوقائية التي تعمل عليها الرئاسة العامة لشؤون الحرمين للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.
وفق “أخبار 24”.