متحدث “الرقابة ومكافحة الفساد” يوضح كيف حصل الضابط المتورط في قضية الفساد على 400 مليون ريال

كشف المتحدث الرسمي لهيئة الرقابة ومكافحة الفساد “نزاهة”، أحمد الحسين، كيفية حصول الضابط المتورط في إحدى قضايا الفساد التي ورد ذكرها في البيان الذي أصدرته الهيئة أمس الجمعة على مبلغ 400 مليون ريال.
وأوضح، خلال حديثه لبرنامج “ياهلا” على قناة “روتانا خليجية”، أن الضابط استغل الصلاحيات الممنوحة له بحكم وظيفته في إجراءات طرح المشاريع وترسيتها في الاستيلاء على هذا المبلغ، مستفيدًا من غياب الرقابة على عملية تنفيذ هذه المشروعات والعقود.
وشدد على ضرورة تفعيل الهيئات المختلفة دورها الرقابي على المشروعات الخاصة بها وتنفيذها وفق الشروط والمواصفات المقررة، ومن ثم الحفاظ على ممتلكات الدولة ومكتسباتها، مشيرًا إلى أن العديد من الجهات قامت بتطوير الأنظمة وتحديثها لمكافحة الفساد وتعزيز مبدأ الشفافية.
وأشار الحسين إلى أن هناك تعاونا كبيرا من الجهات الحكومية المختلفة في مكافحة الفساد، مؤكدًا أن القضايا المذكورة في البيان الأخير شهدت تعاونًا كبيرًا من وزارة العدل ونيابة أمن الدولة ووزارة الداخلية. وفق “أخبار 24”.
وكانت “نزاهة” قد أصدرت بيانًا بعدد كبير من القضايا المتعلقة بالفساد واستغلال المناصب في التربح، بما في ذلك تورط أحد منسوبيها في إحدى قضايا الفساد.
أ. أحمد الحسين- المتحدث الرسمي لهيئة الرقابة ومكافحة الفساد:
ضابط متورط في استغلال منصبة في التكسب بـ 400 مليون ريال بالفساد..#برنامج_ياهلا#روتانا_خليجية pic.twitter.com/fwZyoaPfJe
— برنامج ياهلا (@YaHalaShow) October 31, 2020