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أخبار محلية > “الزعاق” يتوقع موعد أول حالة مطرية.. وهذا توقيت ارتداء الملابس الشتوية
31/10/2020   9:21 م

“الزعاق” يتوقع موعد أول حالة مطرية.. وهذا توقيت ارتداء الملابس الشتوية

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توقع الخبير الفلكي الدكتور خالد الزعاق أن تبدأ أول حالة مطرية في الوسم خلال هذا الأسبوع، على شمال وشمال غرب المملكة، موضحاً أن ارتداء الملابس الشتوية سيكون بعد قرابة 10 أيام في المناطق الشمالية.

وأضاف أن الأمطار ستكون من متوسطة إلى خفيفة، وسيبدأ تأثيرها الليلة وغداً على البحر الأحمر، وعلى بعض نواحي طريف، وعرعر، وتبوك، والجوف، وشمال المدينة، وحائل، ويمتد ذلك إلى يوم الخميس.

وبيّن أن أهالي المناطق الشمالية سيبدأون في ارتداء الملابس الشتوية قبل دخول المربعانية بأسبوعين، أي بعد قرابة عشرة أيام، وأما في الشرقية والوسطى وأجزاء من الغربية فلا يفعلون ذلك إلا مع دخول موسم المربعانية. وفق “أخبار 24”.

وقال إن موسم الوسم عبارة عن أربعة نجوم، والآن نحن في النجم الثاني المسمى السماك، مضيفاً أنه بقي على الوسم قرابة 35 يومًا وينتهي، ويعقب موسم الوسم موسم المربعانية.

“الزعاق” يتوقع موعد أول حالة مطرية.. وهذا توقيت ارتداء الملابس الشتوية

أخبار محلية
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