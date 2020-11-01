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أخبار محلية > الشيخ السليمان يوضح حكم الاتجار في العملات
01/11/2020   2:11 م

الشيخ السليمان يوضح حكم الاتجار في العملات

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قال عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للفتوى، الشيخ عبدالسلام السليمان، إن الاتجار في العملات المختلفة جائز بشرط التقابض يدا بيد في نفس المجلس.

وأوضح أنه في حال كان البيع إلى أجل فإنه لا يجوز ويعتبر نوعا من أنواع المعاملات الربوية، مؤكدا أنه لا بد من التقابض في المجلس يدا بيد.

وأبان أنه في حال كانت العملات من نوع واحد مثل الذهب أو الفضة، فلا بد من توافر شرطي التماثل والتقابض في المجلس، مستشهدا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم (الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ، وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ، وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ، وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ، وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ، وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ، مِثْلًا بِمِثْل، يَدًا بِيَدٍ، فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَصْنَافُ فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ).

وفق “أخبار 24”.

الشيخ السليمان يوضح حكم الاتجار في العملات

أخبار محلية
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