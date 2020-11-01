نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
أخبار المناطق > في عملية استغرقت 12 ساعة.. استئصال ورم من قلب مريضة بجازان
01/11/2020   2:15 م

في عملية استغرقت 12 ساعة.. استئصال ورم من قلب مريضة بجازان

+ = -
443

تمكن فريق طبي متخصص في جراحات القلب بمستشفى الأمير محمد بن ناصر بجازان من استئصال ورم من داخل الأذين الأيمن لقلب مريضة، خلال عملية استغرقت 12 ساعة.

وأوضح المستشفى أن الفحوصات والتحاليل الطبية التي أجريت للمريضة كشفت وجود ورم حجمه 8 في 9 سم؛ داخل الأذين الأيمن متصل بالحاجز الأذيني وممتد إلى الوريد الأجوف السفلي مع ارتجاع شديد بالصمام ثلاثي الشرفات.

وأبان أنه تم إخضاع المريضة لعملية قلب مفتوح عاجلة لاستئصال الورم وإصلاح الجدار الأذيني والصمام ثلاثي الشرفات، والوريد الأجوف السفلي، وبعدها تم نقل المريضة إلى العناية المركزة ثم إلى الجناح الطبي بعد استقرار حالتها وتماثلها للشفاء. وفق “أخبار 24”.

في عملية استغرقت 12 ساعة.. استئصال ورم من قلب مريضة بجازان

أخبار المناطق
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885119556.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.