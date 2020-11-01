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أخبار المناطق > تضمن استئصالاً كاملاً للمعدة.. تدخل جراحي ينقذ حياة طفل يعاني عيبًا خلقيًا في نجران
01/11/2020   2:15 م

تضمن استئصالاً كاملاً للمعدة.. تدخل جراحي ينقذ حياة طفل يعاني عيبًا خلقيًا في نجران

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تمكّن فريق طبي بمستشفى الولادة والأطفال في منطقة نجران من إنقاذ حياة طفل يبلغ من العمر 11 شهرا يعاني عيبا خلقيا في المعدة وانتفاخا شديدا في البطن.

وكان الطفل قد وصل إلى الطوارئ وهو في حالة حرجة وقد تبين بعد إجراء الفحوصات الإشعاعية المخبرية اللازمة وجود التفاف في المعدة ونقص في السوائل وحموضة شديدة في الـدم مع نقص التروية في الـدم مما تسبب في وجود فتحة كبيرة في المعدة.

وأوضحت صحة نجران أنه تم إدخال الطفل إلى العناية المركزة ووضعه على جهاز التنفس الاصطناعي وبعد ثلاث ساعات قرر الكادر الطبي إجراء عملية طارئة “إنقاذ حياة”، حيث تم بنجاح إغلاق جدار المعدة كمرحلة أولى وذلك نظراً لسوء حالة الطفل العامة.وفق “أخبار 24”.

وأضافت أنه بعد 4 أيام تم استئصال كامل للمعدة وتم وصل المريء مع الأمعاء في تدخل جراحي متقدم، مبينة أن الطفل حظي بالرعاية الصحية اللازمة واستقرت حالته وغادر المستشفى وهو بصحة جيدة.

تضمن استئصالاً كاملاً للمعدة.. تدخل جراحي ينقذ حياة طفل يعاني عيبًا خلقيًا في نجران

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