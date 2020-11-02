بالفيديو.. متحدث “الصحة” يوضح كيف يمكن التعامل مع الكادر الصحي غير المُلتزم بالاحترازات؟

دعا المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي، من يتلقون الخدمات في المنشآت الصحية إلى مطالبة من يقدمون الخدمة لهم بضرورة الالتزام بالاشتراطات الوقائية، في حال ملاحظة عدم التقيد بها.
وقال العبدالعالي خلال مؤتمر صحفي حول مستجدات فيروس “كورونا”، إنه يجب على أفراد الكادر الصحي من ممارسين صحيين أو مساندين لهم أو عاملين في المنشآت الصحية من غير الممارسين الصحيين، التقيد بالإجراءات الصحية الوقائية.
ولفت إلى أنه يحق لمن يتلقون الخدمات في المنشآت الصحية أن يحظوا بتقيد من يقدم لهم الخدمة بهذه الاشتراطات، كما يحق لهم أيضاً مطالبتهم بذلك. وفق “أخبار 24”.
وأبدى ترحيبه بتلقي اتصالات حول هذا الأمر؛ للتأكيد على تقيد الممارسين وغيرهم من العاملين في المنشآت بهذه الاشتراطات.
فيديو | كيف يمكن التعامل مع الكادر الصحي الغير ملتزم بالإجراءات الاحترازية؟#الإخبارية pic.twitter.com/zTw8oAOW9n
— الإخبارية.نت (@Alekhbariya_net) November 1, 2020