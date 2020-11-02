مصادر: حكم الفيديو للقاء الشباب والنصر تغير قبل المباراة بيومين وأسندت المهمة لآخر

كشفت مصادر أن حكم الفار الذي كان مكلفاً كحكم فيديو لمباراة الشباب والنصر التي أقيمت أمس (الأحد) ضمن مباريات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان، قد تم تغييره وتكليف آخر قبل المباراة بيومين.
وأوضحت المصادر وفقاً لـ “الرياضية”، أنه كان من المقرر أن يدير تركي الخضير غرفة الفار، إلا أن تكليفه ألغي وأسندت له إدارة مباراة الهلال وضمك بسبب إصابة الحكم محمد الهويش الذي كان سيدير لقاء الهلال بفيروس كورونا، وكلف ممدوح الشهدان بإدارة مباراة النصر والشباب بدلاً من الخضير.
يذكر أن المباراة انتهت بفوز الشباب على النصر بهدفين لهدف، وتعرض حكم تقنية الفيديو لانتقادات لاذعة من عدد من الجماهير، فيما قالت تقارير صحفية إنه تم إيقاف حكم المباراة شكري الحنفوش بسبب القرارات التحكيمية المثيرة للجدل.