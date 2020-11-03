انخفاض أرباح “أرامكو” إلى 131.3 مليار ريال بنهاية التسعة أشهر الأولى 2020

انخفضت أرباح شركة “أرامكو السعودية”، أكبر شركة نفط وطنية في العالم، إلى 131.3 مليار ريال بنهاية التسعة أشهر الأولى 2020 بنسبة قدرها 49%، مقارنة بأرباح 255.7 مليار ريال تم تحقيقها خلال نفس الفترة من عام 2019.
وقالت الشركة إن سبب انخفاض الأرباح خلال الفترة الحالية مقارنة مع الفترة المماثلة من العام 2019 يعود إلى انخفاض أسعار النفط الخام وحجم المبيعات، وضعف هوامش الربح في أعمال التكرير والكيميائيات، مقارنة مع صافي الدخل الذي حققته الشركة للفترة ذاتها من عام 2019 والبالغ 255.7 مليار ريال.
كما أرجعت الشركة سبب انخفاض الأرباح خلال الربع الحالي، مقارنة مع الربع المماثل من العام 2019 إلى انخفاض أسعار النفط الخام وحجم المبيعات، وضعف هوامش الربح في أعمال التكرير والكيميائيات. وقابل ذلك جزئيًا الانخفاض في ريع إنتاج النفط الخام الناشئ عن تراجع الأسعار وحجم المبيعات، وكذلك الانخفاض في معدل الريع من 20% إلى 15%، وانخفاض ضرائب الدخل والزكاة نتيجة لانخفاض الأرباح، وارتفاع الدخل الآخر المتعلق بمبيعات منتجات الغاز. وفق “أخبار 24”.
وقد عزت الشركة سبب ارتفاع الأرباح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع السابق إلى ارتفاع أسعار النفط الخام، وقابل هذه الزيادة جزئيًا انخفاض حجم مبيعات النفط الخام، بالإضافة إلى زيادة ضرائب الدخل والزكاة نتيجة لارتفاع الأرباح للربع الثالث.
أداء #أرامكو شاهدٌ على كفاءتها وموثوقيتها، حيث تستمرّ في تحقيق التميّز المالي رغم كل التحديات التي تواجه العالم⁰#نتائج_أرامكو
— أرامكو (@Saudi_Aramco) November 3, 2020